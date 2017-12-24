استئناف الدراسة بجامعة العرب الطبية في بنغازي غدًا الاثنين

أعلن مكتب الحرس الجامعي بجامعة العرب الطبية في بنغازي، اليوم الأحد، استئناف الدراسة في الكليات الطبية بمدينة بنغازي،غدًا الاثنين 25 ديسمبر، بعد تعليق الدارسة أمس السبت على خلفية اعتداء على عناصره من قبل مسلحين.

واعتبر مكتب الحرس الجامعي في بيان نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك» أنَّ الاعتداء الذي تعرَّض له عناصره أمس السبت، من قبل مسلحين أدى إلى «ترهيب للطلبة»، مستنكرًا ما سماه «العمل الجبان».

وأشار إلى أنَّ أعضاء الحرس الجامعي يتعرَّضون لـ«ممارسات عدائية من أشخاص ينتسبون للجيش»، لكنه أكد أنهم «لا يمثلون إلا أنفسهم»، موضحًا أنًّ الاعتداء نفَّـذته «ميليشيا تدعي زورًا أنَّها تتبع الجيش»، مبينًا أنَّها أطلقت «الرصاص في الحرم الجامعي».

وأمس السبت نوه الحرس الجامعي في بيان نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك» إلى تعليق الدراسة بالكليات الطبية بعد حادثة الاعتداء إلى حين محاسبة المسؤولين عن الخرق الأمني والتأكد من «رغبة إدارة الجامعة في الوقوف معنا وحل المشاكل التي تعترض الحرس في أداء أعمالهم».

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