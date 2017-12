عقيلة بذكرى الاستقلال: دعوة “للوحدة والانتخابات”

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في تهنئته بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ66، الليبيين إلى نبذ الخلاف والشقاق والفرقة، وإلى توحيد الصف ولم الشمل من أجل إنقاذ بلادهم من الفوضى والإرهاب، ومما يعانيه المواطن من متطلبات المعيشة.

ونقل المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، عن عقيلة رسالته التي دعا فيها أيضا إلى التوجه وبشكل عاجل للانتخابات وإقرار الدستور وقانون الاستفتاء من أجل الانتقال إلى مرحلة الاستقرار والبناء والتطور والازدهار.

واستذكر عقيلة تضحيات الآباء والأجداد في تحقيق الاستقلال والحرية لبلادهم ليبيا، وحيا أبناءهم وأحفادهم والجيش الوطني الذي يسير على نهج تحرير ليبيا من الإرهاب والفوضى، وشكر أيضا كل ليبي غيور على وطنه يساهم ويكافح من أجل أن تستقر الأوضاع في البلاد، وكل من يساهم في المصالحة ولم الشمل بين الليبيين.

