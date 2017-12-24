بمناسبة ذكرى الاستقلال.. الرئاسي والبرلمان يدعوان إلى لم الشمل وتوحيد الصف والعودة لمسار التوافق

دعا المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، جميع الليبيين بمختلف توجهاتهم إلى لم الشمل وتوحيد الصف، وأن يعود الرشد إلى المعرقلين لمسار التوافق لنساهم جميعا في بناء الدولة المدنية الحديثة دولة القانون والمؤسسات.

وحث المجلس الرئاسي في بيان الصادر بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال ليبيا، بالاقتداء بالآباء المؤسسين في التمسك بالوحدة الوطنية، وبما أبدوه من حكمة وبُعد نظر وترفع عن الصغائر في سبيل حرية بلدهم ومستقبل أبناءهم.

وأوضح المجلس، أن البلاد تعيش ذكرى الاستقلال في ظروف صعبة ووسط صراع سياسي تسبب في انقسام مؤسسات الدولة وبما ساهم في معاناة المواطنين، بحسب نص البيان.

وحيا المجلس بمناسبة هذه ذكري الاستقلال الذي جاء تتويجا لجهاد وتضحيات الشعب الليبي، “تاريخا بطوليا سطره الآباء والأجداد بدمائهم الزكية في ملاحم من الجهاد قدموا خلالها قرابة نصف تعدادهم شهداء في سبيل الله ومن أجل حرية واستقلال بلادهم”، بحسب ما ذكر البيان.

وقال بيان المجلس الرئاسي: “هذا الحدث العظيم لم يكن تحقيقه أمرا سهلا أو هينا، بل ملحمة كبرى حافلة بمواقف رائعة وعبر ودروس بليغة وتضحيات عكست الوطنية في أسمى معانيها”.

من جانبه طالب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب، بالتوجه وبشكل عاجل إلى الانتخابات وإقرار الدستور وقانون الاستفتاء، من أجل أن ينتقل الشعب إلى مرحلة الاستقرار والبناء والتطور والازدهار.

كما دعا صالح، في كلمة للشعب الليبي بمناسبة الذكري الـ66 للاستقلال” أبناء الشعب إلى نبذ الخلاف والشقاق والفرقة، والسعي إلى توحيد الصف ولم الشمل من أجل إنقاذ بلادهم مما تعاني منه من فوضى وإرهاب”، وفق ما نقل عنه المستشار الإعلامي لرئاسة المجلس فتحي عبدالكريم المريمي.

يشار إلى أنه يصادف اليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر الذكرى الـ66 لاستقلال دولة ليبيا الذي تحصلت عليه في عهد ملك البلاد آنذاك إدريس السنوسي عام 1951.

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