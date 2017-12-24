بشفق على الزمالك وهذا أحسن لاعب في تاريخ مصر.. 10 تصريحات لمدحت شلبي

نجم التعليق الرياضى الذى أصبح بلا منافس يتربع على عرش التعليق تخرج في كلية الشرطة وعمل كضابط، تدرج في عدد من المناصب في الشرطة، واتجه إلى العمل في التليفزيون كمقدم لعدد من برامج المسابقات، ثم قدم برنامج "مساء الأنوار"، ثم "استاد إفريقيا".

كشف كابتن مدحت شلبي عن الكثير من أسرار حياتها الشخصية والرياضية، خلال لقائه أمس السبت، مع أبلة فاهيتا، ببرنامج "الدوبلكس"، المذاع على قناة "cbc"، وإليكم أبرز هذه التصريحات.

1- "الزملكاوية بيشوفوني نحس"

قال الإعلامي مدحت شلبي، إنه لا يشجع الأهلي أو الزمالك: "الزمالكاوية بيشفوني إني نحس لكن بشفق عليهم وشدوا حيلكم قدموا السبت تلاقوا الحد.. والزمالك قادم".

2- مكنتش ضابط شاطر

أوضح شلبي أنه عمل ضابط شرطة لمدة سنة واحدة بعد تخرجه من كلية الشرطة، ثم اتجه إلى الإعلام الرياضي: "حصلت على ليسانس حقوق وبكالريوس علوم شرطة".

وتابع: "أنا من برج القوس والعقرب، وكنت ضابط على أدي أوي ومش شاطر، ومرة جالي قضية الساعة 2 باليل وقالولي واحد مات، قولت والله ما هدخل ودخلت 2 أمناء شرطة".

3- أنا لا أهلاوي ولا زملكاوي

عن انتمائه الرياضي، أوضح شلبي أنه ليس أهلاويا ولا زملكاويا، وقال: "ده بياخد نص قلبي والنص التاني للزمالك، بس الأهلي على رأسي".

4- باكل أكلة حلوة قبل التعليق

كشف "مدحت شلبي" عن عادته قبل التعليق على أي مباراة، قائلًا: "قبل أي ماتش لازم أبعت أجيب أكله حلوة كده وأكلها وأستعد بقى".

5- نفسي أعلق على نهائي كاس العالم

أوضح مدحت أنه علق على الكثير من المباريات الهامة، ولكن حلمه التعليق على نهائي كأس العالم وتكون مصر فيه.

6-الزمالك جاي والله

أكد مدحت أن الفترة القادمة ستكون أفضل للزمالك، وقال: "الزمالك جاي والله ولو مش عاوزين أعلق على ماتشات للزمالك تاني مش هعلق".

7- أحسن لاعب

كشف مدحت عن أحسن لاعب في تاريخ مصر، قائلًا: "بالأرقام حسام حسن، بالمتعة الخطيب وأبو تريكة وطاهر أبو زيد، وعشان الدبلوماسية هنقول حسن شحاتة كمان".

8-مراتي مبتحبش الخروج

قال مدحت إن زوجته لا تحب الخروج من المنزل، موضحًا: "بتحب تقعد في البيت تاكل فشار، أقولها يلا نخرج نشرب حاجة ونروح أي مكان مبترضاش".

9- بحب المايوهات الكحلي

قال مدحت: "بحب المايوات الكحلي لو ليا، لو على البنات بحب كل الألوان بس الفوشيا بيبقى تمام أوي".

10-مابصبغش شعري

قال مدحت: "محدش بيقبض أكتر مني بس عمرو دياب عاملهم على قلبه، وباخد 95 مليون وبره 10 ملايين، يعني كده بقفل 105، وعمري ما خدت منشطات في الملعب، وشعري أسود طبيعي مابصبغهوش".

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