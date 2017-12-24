البرغثي تؤكد استمرار العمليات الجراحية والطوارئ بمستشفى الجلاء في بنغازي

قالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، إنَّ العمليات الجراحية بالمستشفى «لم تتوقف أبدًا» وإنَّ عمليات الطوارئ «لم تتأجل» حتى يوم العطلة الرسمية التي توافق اليوم الأحد، 24 ديسمبر لمناسبة الذكرى 66 لاستقلال ليبيا.

وأوضحت البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأخبار، أنَّ العمليات تعمل «بشكل طبيعي واعتيادي بحسب الجداول المعدة مسبقًا»، نافية ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات تفيد بإيقاف العمليات وتأجيلها لمدة أسبوع.

وأشارت البرغثي، إلى أنَّ المرافق الصحية في العادة لا تشملها العطلات الرسمية، خصوصًا غرف عمليات الطوارئ والعمليات الأخرى، مطالبة بتحري الدقة والمصداقية قبل تداول مثل هذه الأخبار بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، أنَّ العناصر الطبية والطبية المساعدة يقومون بواجباتهم الوطنية والإنسانية رغم مختلف الظروف التي مرَّت بها المدينة.

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