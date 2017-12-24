ليبيا_الآن| قامت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي #المرج، بفتح الطرقات والتس…

#ليبيا_الآن| قامت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي #المرج، بفتح الطرقات والتسريبات لمياه الأمطار التى إنهمرت خلال اليومين الماضيين على المدينة ، مما أدى إلى إغلاق بعض الشوارع .





