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#ليبيا_الآن| قامت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي #المرج، بفتح الطرقات والتس…

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| قامت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي #المرج، بفتح الطرقات والتسريبات لمياه الأمطار التى إنهمرت خلال اليومين الماضيين على المدينة ، مما أدى إلى إغلاق بعض الشوارع .



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قناة الان

قناة الان

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