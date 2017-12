أصدر القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، عفوا عاما شمل 100 موقوف على ذمة الاشتباه الأمني.

ووفق ما أعلنت صفحة “شعبة الإعلام الحربي” في “فيسبوك”، فإن المشير حفتر يأمل بهذا العفو أن يلتزم المواطنون بتنفيذ القانون والإبلاغ عن كل ما يمس أمن المواطن وأمن الوطن وسيادته.

