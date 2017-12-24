دخلت سن العنوسة وتعرضت للخطف.. تصريحات جريئة لميس حمدان

الممثلة الأردنية "ميس حمدان" حققت شهرة كبيرة في مصر بتقليد مشاهير الفن، وقدمت الكثير من الأعمال في السينما والتليفزيون، وبعض البرامج، وحققت نجاحا كبيرا بعد مشاركتها رمضان الماضي في مسلسل "طاقة نور" مع الفنان هاني سلامة، وكشفت ميس حمدان، عن الكثير من أسرار حياتها الشخصية والفنية خلال لقائها أمس السبت، مع بيومي فؤاد، ببرنامج "بيومي أفندي"، المذاع على قناة "dmc"، وإليكم أبرز تصريحاتها.

1- أنا موكوسة

كشفت الفنانة ميس حمدان، عن علاقاتها العاطفية، قائلة: "أنا موكوسة وبجذب العاهات.. دايمًا بيقع في طريقي العاهات، وناس غريبة جدًا، منهم الفشار والكداب بيوريني صوره مع بنات موديلز ويضحك عليا بيقولي إن أنجلينا جولي كانت عندي في بيتي بشرم الشيخ، وممكن برضه البخيل جه في طريقي".

2-دخلت في علاقة مع واحد خطفني

قالت ميس: "ارتبطت بواحد في علاقة بس خطفني في العربية وكسر تليفوني ومنعني أكلم حد من أهلي، ومحدش عرف يوصلي لحد باليل، ده كان واحد غريب جدًا".

2- بتكسف أروح الجيم

أوضحت ميس أنها لا تذهب للجيم، وتكتفي بممارسة الرياضة في المنزل: "بحب الرياضة وبعمل رياضة في البيت كل يوم إجباري، عشان أنا فنانة ولازم أحافظ على جسمي، مبعرفش أروح الجيم وألعب قدام الناس، بتكسف أوي".

3- باكل بقلة أدب

وعن حبها للأكل: "أنا بحب الأكل جدًا وبحاول أمسك نفسي، فيه أسبوع باكل فيه كتير أحترم نفسي الأسبوع اللي بعده، ولو عندي شغل بأخد بالي أوي، بس لو في أكل بحبه مبعرفش أمسك نفسي وبأكل بنهم وبقلة أدب ومليش في الإتيكيت ولا بعرف أبقى أنثى باكل وبثبت كفاءة، بس مبعرفش أطبخ".

4- دخلت في سن العنوسة

أوضحت ميس أنها دخلت في سن العنوسة: "مبعرفش أعمل أي أكل ولا ست بيت ولا ليا نفس، ممكن أعمل أومليت حلو أوي".

5- أنا برج العقرب اللي بيلدغ

وعن برجها: "الناس كلها بتكرهه وبتقول وحش وبيلدغ، بس مش كلنا كده، فيه جزء منهم ملوش أمان ووحش جدًا، عندي ناس مبتعرفش تتعامل غير مع أبراج معينة، بس أنا مبيفرقش معايا الكلام ده".

6- بخاف من الحسد ونجمي خفيف

أكدت ميس أنها تخشى الحسد: "بخاف من الحسد والناس بتقولي نجمك خفيف، مش عارفة بتحسد على إيه، ده من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله، أنا من بره عكس شخصيتي الحقيقة مش ديما مبسوطة وبضحك من جوه".

7- بحب أخواتي حسب مودي وحالتي

أوضحت ميس أن حالتها المزاجية تحدد من بين أختيها ستكون أكثر قربا منها، ولذا فهي تتقرب أحيانا إلى أختها مي، وأحيانا إلى دانا: "إحنا عيلة كلها نسوان قرشانات ملهاش أمان ومفيش سر بيفضل بينا، إحنا بنات كتير والحمد لله مش بحتاج أطلع أسراري لأي حد بره أخواتي".

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