كاف يفتح باب التصويت للجماهير على جائزة الأفضل في إفريقيا

طرح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم التصويت للجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي على جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا بين محمد صلاح، ساديو ماني، بيير إيميريك أوباميانج، يعد فتح التصويت للجماهير هي المرة الأولى بالنسبة لجائزة الأفضل في إفريقيا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز في حفل كبير يعقده كاف يوم 4 يناير 2018 في العاصمة الغانية أكرا.

يُذكر أن صاحب الـ25 عامًا فاز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في 2017 من هيئة "بي بي سي"، ويعتبر من أقوى المرشحين لحصد الجائزة من "كاف"، لتكرار إنجاز محمود الخطيب عام 1983.

ويتصدر محمد صلاح الهدافين متساويًا مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير والذي سجل 15 هدفا يأتي معه سيرجيو أجويرو في المركز الثالث متساويا فى عدد الأهداف برصيد 15 هدفا من جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بينما يأتي صلاح رابعا في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 6 أهداف خلف روبرت فرمينيو في المركز الثالث برصيد 7 أهداف ويتصدر كريستيانو رونالدو برصيد 9 أهداف ويأتي خلفه في المركز الثاني وسام بن يدر برصيد 8 أهداف.

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