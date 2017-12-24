ليبيا_الآن| أطفاء رجال إدارة السلامة العامة بشركة الكهرباء بالتعاون مع هيئة ال…

#ليبيا_الآن| أطفاء رجال إدارة السلامة العامة بشركة الكهرباء بالتعاون مع هيئة السلامة الوطنية، نيران حريق كبير نشب في محطة 11/ 30 ك.ف بمنطقة #السبعة #بطرابلس طال المحطة بالكامل .











