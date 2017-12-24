استئناف الدراسة بجامعة العرب الطبية

المتوسط:

استأنفت جامعة العرب الطبية في بنغازي الدراسة يوم الاحد الدراسة بعد تعليقها امس السبت لاسباب امنية.

واوضح مكتب الحرس الجامعي في بيان له ان تعليق الدراسة جاء على خلفية اعتداء مسلحين على عناصر المكتب لافتا الى انه ادى لـ”ترهيب الطلبة”، مستنكرًا ما سماه “العمل الجبان”

وأكد البيان أنَّ أعضاء الحرس الجامعي يتعرَّضون لـ”ممارسات عدائية من أشخاص ينتسبون للجيش”، لكنه أكد أنهم “لا يمثلون إلا أنفسهم”، موضحًا أنًّ الاعتداء نفَّـذته “ميليشيا تدعي زورًا أنَّها تتبع الجيش”، مبينًا أنَّها أطلقت “الرصاص في الحرم الجامعي”

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