رئيس المجلس الرئاسي يؤدي واجب العزاء للمغدور «محمد إشتيوي»

عين ليبيا

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم السبت بتقديم واجب العزاء في فقيد الوطن محمد إشتيوي – رحمه الله واسكنه فسيح جناته – وذلك بمدينة مصراتة.

ورافق الرئيس في أداء واجب العزاء السادة أحمد حمزة عضو المجلس الرئاسي ومحمد سيالة وزير الخارجية ورئيس الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع وعدد من مسؤولي الحكومة.

وألقى الرئيس كلمة في تأبين الراحل الكبير عبر فيها عن مشاعر الحزن لفقدان شخصية وطنية كانت رمزا للتسامح والوفاء للوطن.

وقال الرئيس أن الراحل الكريم، لم يتردد لحظة في الانضمام إلى مسار التوافق والمصالحة ولم الشمل وأشار سيادته إلى دوره الأساسي في التوصل إلى اتفاق يقضي بعودة نازحي مدينة تاورغاء إلى مدينتهم ومنازلهم داعياً إلى استكمالا ما بدأه وتطبيق اتفاق المصالحة وطي صفحة الماضي.

وتوجه الرئيس بعد ذلك إلى منزل الفقيد حيث قدم التعازي لأسرته.

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