بنغازي تستضيف مهرجان “راديونا” للابداع الاذاعي

المتوسط:

اقيم في مدينة بنغازي مهرجان مهرجان “راديونا” للإبداع الإذاعي في دورته الثانية في حضور العديد من الإعلاميين والشعراء والفنانين والمهتمين.

وتضمن المهرجان الذي اقيم في قاعة ليلة العمر ببنغازي اليوم الأحد عرض مرئي للنسخة الأولى للمهرجان إلى جانب السيرة الذاتية لأعضاء لجنة التحكيم كما جرى اختبار الفائزين في البرامج المنوعة والإعلان والتقديم والأسرة والطفل والبرامج المسجلة.

وشهد الحفل تكريم العديد من رواد الإذاعة المسموعة،كما قدمت خلال الحفل فقرة غنائية للفنان محمد الفاخري كما تم توزيع الشهادات التقديرية على القائمين على المهرجان.

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