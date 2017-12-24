#ليبيا_الآن| تعرض منزل الناشط هاني ابوزقية في مدينة #الخمس قبل فجر اليوم الأحد للرماية الحية والسيارات أمام المنزل، دون وقوع أضرار بشرية من قبل مجهولين .







