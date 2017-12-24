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#ليبيا_الآن| تعرض منزل الناشط هاني ابوزقية في مدينة #الخمس قبل فجر اليوم الأحد…

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| تعرض منزل الناشط هاني ابوزقية في مدينة #الخمس قبل فجر اليوم الأحد للرماية الحية والسيارات أمام المنزل، دون وقوع أضرار بشرية من قبل مجهولين .




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قناة الان

قناة الان

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