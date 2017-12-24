نقابة اعضاء هيئة التدريس تحيي الذكرى 62 لجامعة بنغازي

بمناسبة الذكرى الثانية والستين لتأسيس جامعة بنغازي ويوم الاستاذ الجامعي نظمت نقابة اعضاء هيئة التدريس بالجامعة حفلا حضره نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بالحكومة المؤقتة الدكتور عبد السلام البدري وعدد من أعضاء هيئة التدريس الجامعي.

وافتتح الحفل بكلمة رئيس نقابة اعضاء هيئة التدريس الجامعي بجامعة بنغازي عبر فيها عن سعادته بالعودة الى جامعة بنغازي بعد تحريرها من الارهاب ثم القى الدكتور عبد السلام البدري كلمة وتحدث فيها عن دور الجامعة الوطني في المجتمع، والقى الدكتور عبد المطلوب الطبولي كلمة المتقاعدين والقى الدكتور سالم الفلاح عميد كلية الآداب والعلوم فرع سلوق كلمة أعضاء هيئة التدريس بالفروع.

وقدم الشاعران الصادق السوسي واحمد العبيدي قصائد احتفالا بالمناسبة وقدم الدكتور خالد اللبار نبذة مختصرة عن الجامعة. وفي ختام الحفل كرمة نقابة أعضاء هيئة التدريس واحدا وعشرين من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة وزِعت عليهم دروع وشهادات التقدير لمسيرتهم وعطائهم وإخلاصهم.

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