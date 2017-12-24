فحيمة يتهم فرنسا بالسعي لضرب المؤسسة العسكرية الليبية

المتوسط:

اتهم عضو مجلس النواب صالح فحيمة فرنسا بالسعي لضرب المؤسسة العسكرية في ليبيا وتدميرها.

وبين فحيمة في تصريحات صحفية أن مطالبة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قائد الجيش خليفة حفتر بضرورة احترام العملية السياسية، لم تأت من منطلق المحافظة على مبدإ التداول السلمي للسلطة

واشار فحيمة الى أن تصريحات لودريان هدفها ضرب المؤسسة العسكرية وتدميرها بحجة الدفاع عن الديمقراطية، وفق ما نقلته الصحيفة.

وأضاف أن فرنسا ودولا أخرى ترغب في إذكاء الصراع واستمرار الأزمة بليبيا.

وكان لودريان طالب حفتر، باحترام العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا وأنه لا بديل عنها لحل الأزمة، وذلك عقب لقاء جمع بينهما في منطقة الرجمة شرقي بنغازي الخميس الماضي.

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