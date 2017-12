“الكهرباء” تتخذ إجراءات لتجنب العجز “وطرح الأحمال”

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، أنها ستوقف تزويد كبار المستهلكين من مصانع حديد وإسمنت، بالطاقة الكهربائية، لتوفير حوالي 400 ميجاوات، للاستفادة منها في الاستهلاك المنزلي والمؤسسات التعليمية والصحية.

وقالت الشركة في بيان نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، إن تلك الخطوة تأتي في إطار حرصها على مواجهة الذروة الشتوية التي يتزايد فيها الطلب على الطاقة الكهربائية ما يترتب على ذلك حصول عجز في تلبية الطلب المتزايد واللجوء إلى طرح الأحمال لساعات طويلة.

