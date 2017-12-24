عميد درنة: ننسق مع «عمليات عمر المختار» لإدخال وقود الديزل المدينة

أكد عميد بلدية درنة المكلف من الحكومة الموقتة، الدكتور إحميدة فضل الله تربح، الاتفاق والتنسيق مع غرفة عمليات عمر المختار التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية من أجل إدخال وقود الديزل لتشغيل مولدات توليد الطاقة الكهربائية لمقسمات البريد والاتصالات لحل المشاكل الفنية العالقة في تفعيل خدمة الاتصالات والإنترنت بالمدينة وما جاورها.

وأوضح تربح في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، أنَّ كمية وقود الديزل التي سيتم إدخالها إلى المدينة «ستكون وفق الاحتياج الفعلي للتشغيل وفق المعطيات المقدَّمة من شركة البريد والاتصالات، فرع درنة لتشغيل المقسمات الرئيسية بالمدينة، أي بما يعادل (1000 لتر) لكل دفعة على مراحل متفاوتة».

وأشاد تربح بدور آمر مجموعة عمليات عمر المختار، العميد كمال الجبالي، الذي قال إنه «كان دائمًا حريصًا على تقديم الخدمة الإنسانية وتأمين دخول الأدوية والمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية للمدينة وما جاورها»، متوقعًا بدء العمل على إدخال الوقود خلال الأسبوع الجاري.

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