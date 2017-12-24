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#ليبيا_الآن| أقامت لجنة خدمة وتنمية المجتمع بمفوضية كشاف #بنغازي، يوم مفتوح لن…

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أقامت لجنة خدمة وتنمية المجتمع بمفوضية كشاف #بنغازي، يوم مفتوح لنزيلات دار رعاية البنات، تحت شعار كوني انت ،واحتوى البرنامج علي الألعاب والمسابقات ،ومناقشة حول العنف ضد المرأة وتوزيع الهدايا التذكارية وكتابات الأمنيات للعام الجديد .





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