ليبيا_الآن| أقامت لجنة خدمة وتنمية المجتمع بمفوضية كشاف #بنغازي، يوم مفتوح لن…

#ليبيا_الآن| أقامت لجنة خدمة وتنمية المجتمع بمفوضية كشاف #بنغازي، يوم مفتوح لنزيلات دار رعاية البنات، تحت شعار كوني انت ،واحتوى البرنامج علي الألعاب والمسابقات ،ومناقشة حول العنف ضد المرأة وتوزيع الهدايا التذكارية وكتابات الأمنيات للعام الجديد .









