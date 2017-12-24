رد قوي من تونس تجاه قرار منع الإمارات سفر التونسيات على متن طائراتها

ووفقا لما نقلته القناة، أعلنت وزارة النقل تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلى تونس إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية.

ويأتي ذلك القرار في إطار الرد على منع شركات الطيران الإماراتية التونسيات من السفر على متن طائراتها.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، في تغريدة على تويتر: “تواصلنا مع الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية”.

وأضاف قرقاش “في الإمارات نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صمام الأمان، ولنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة”.

ونقلت وكالة تونس الرسمية للأنباء عن قيام مساعد رئيس الرحلة، الذي لم تذكر اسمه، بإعلانه عن وجود تعليمات تقضي بعدم قبول أي امرأة تونسية على متن خطوط الشركة في اتجاه الإمارات باستثناء المتحصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية، دون تحديد سن معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات.

وذكرت تقارير صحفية تونسية أن الفوضى عمت صفوف المسافرات أمام مكتب التسجيل التابع لشركة الطيران الإماراتية بسبب غياب معلومات عن أسباب المنع وإمكانية استرجاع الأموال، ثم تقدمت الخارجية التونسية باستفسار لدى السلطات الإماراتية حول الأسباب قبل أن تعلن الشركة تراجعها عن القرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية