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#ليبيا_الآن| أقامت شركة #راس_لانوف لتصنيع النفط والغاز دورتان لـ 30 شخص عاملين…

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أقامت شركة #راس_لانوف لتصنيع النفط والغاز دورتان لـ 30 شخص عاملين بالميناء البحري ،بعنوان السلامة الشخصية و المسؤوليات الاجتماعية، ومبادئ الاسعافات الاولية، لتأهيلهم للتعامل مع الحالات الطارئة والرعايا الصحية وتطبيق السلامة والمساهمة الفعالة في تشغيل وإدارة السفينة .




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