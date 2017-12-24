#ليبيا_الآن| أقامت شركة #راس_لانوف لتصنيع النفط والغاز دورتان لـ 30 شخص عاملين بالميناء البحري ،بعنوان السلامة الشخصية و المسؤوليات الاجتماعية، ومبادئ الاسعافات الاولية، لتأهيلهم للتعامل مع الحالات الطارئة والرعايا الصحية وتطبيق السلامة والمساهمة الفعالة في تشغيل وإدارة السفينة .







