"الكهرباء" توقف تزويد مصانع الحديد والأسمنت بالطاقة الكهربائية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنها ستضطر إلى إيقاف تزويد كبار المستهلكين من مصانع حديد وإسمنت بالطاقة الكهربائية.

وأكدت شركة الكهرباء في بيان لها الأحد، أن هذا إيقاف تزويد مصانع الحديدوالأسمنت سيترتب عليه توفير ما يقدر بأكثر من 400 ميجاوات للإستفادة منها في الإستهلاك المنزلي والمؤسسات التعليمية والصحية.

وأوضحت الشركه أنها اتخذت الإجراء حرصا منها على مواجهة الذروة الشتوية التي يتزايد فيها الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل كبير ويترتب عن ذلك عجزاً بتلبية الطلب المتزايد وطرح أحمال لساعات طويلة.

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