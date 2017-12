ليبيون بذكرى الاستقلال.. “غضب” من السياسيين “وكُره للواقع”

عبدالعزيز محمديين

بدا واضحا “سخط” الليبيين على متصدري المشهد السياسي، ولم يأت ذلك من فراغ، حيث أن واقعهم يحكي الكثير من الهموم والآلام التي ألمت بهم، وكلها نتيجة انقسام السياسيين.

وبحسب ما صرّح به المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في مقابلة خاصة مع قناة (218)، الذي بث السبت، فإن أموال ليبيا تتعرض لـ”نهب مُمنهج” في ليبيا، وأن هُناك من يسعى للحصول على منصب ليتمكن من نهب الأموال، وهذا مؤشر خطير يصب في صالح “تسمين القطط” أكثر على حساب الخدمات الأساسية للمواطن.

ويقول متابعون للشأن الليبي إن المواطن الليبي يعيش حالة إحباط من النخب السياسية التي قادت البلاد خلال السنوات الماضية، فأحواله المعيشيه هي نتاج لخلافات سياسية وتعنّت لم يجلب إلا المزيد من الأضرار لحياة المواطن، وبتواصل هذا الأمر يستمر المواطن في نظرته السلبية للمسؤولين، وبعدم إيمانه بأن ليبيا ستخرج من “النفق المُظلم” على أيدي هؤلاء.

ووجهت (218) على منصاتها المُختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي، السؤال التالي: (بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ66.. ما هي رسالتك للسياسيين؟)، لنجد أن جل الردود جاءت سلبية، لدرجة أنها طالبت السياسيين بالمغادرة، نستعرض لكم تاليا جزءا منها:

