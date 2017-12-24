ليبيا تتسلم رئاسة المجموعة العربية باليونيسكو

تسلمت ليبيا رئاسة المجموعة العربية في منظمة اليونيسكو، حيث قام المندوب الدائم للبنان الدكتور خليل كرم، بتسليم الرئاسة إلى المندوب الدائم لليبيا لدى المنظمة الدولية الدكتور عبدالقادر المالح، كرئيس جديد للمجموعة العربية على مدى العام 2018 ، فق ما نشرته وكالة الأنباء الليبية في طرابلس اليوم الأحد.

وألقى مندوب ليبيا لدى اليونيسكو الدكتور عبدالقادر المالح، كلمة أثنى فيها على جهود الرئيس السابق للمجموعة العربية، داعيًا كافة الوفود العربية إلى المساهمة الفعالة في إنجاح العمل العربي المشترك في المنظمة، لا سيما في المرحلة الحالية المليئة بالتحديات.

وتتألف المجموعة العربية في اليونيسكو التى ترأستها ليبيا من الجزائر والبحرين وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وجزر القمر وموريتانيا وفلسطين واليمن والإمارات وتونس وسورية والسودان والصومال والسعودية وقطر وعمان والمغرب.

وقال المالح، لوكالة الأنباء الليبية في طرابلس، «إن ليبيا كانت من أوائل المساهمين في منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) منذ العام 1953» مؤكدًا أنها «ظلت ورغم كل الظروف متمسكة بأن يكون لها صوت في هذه المنظمة، معبر عن وجودها الثقافي والتعليمي والعلمي، ودافع لها في مواكبة العالم والتواصل معه في هذه المجالات، لإدراكها لما يجنيه هذا التواصل وهذا الصوت من ترسيخ مكانة ليبيا كدولة عضو في المجتمع الدولي ومنظماته الرسمية، وبما يحافظ على الاندماج مع المؤسسات الدولية الداعمة لتطور التعليم والعلوم في ليبيا والحفاظ على إرثها التاريخي والثقافي».

وأشارت الوكالة إلى أن ليبيا، بالإضافة لرئاستها المجموعة العربية مؤخرًا، فإنها ترأس أيضًا لجنة العلوم الطبيعية في المجموعة العربية لهذا العام، فضلاً عن شغلها موقع نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا في المنظمة.

وأصبحت ليبيا عضوًا في اللجنة في المؤتمر العام الأخير (العام 2015) وتستمر في عضويتها حتى العام 2019، كما ترأس ليبيا أيضًا المجموعة الفرعية لشمال أفريقيا (الدول العربية) في المجموعة الأفريقية للعام 2017.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط