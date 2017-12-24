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مصادر توضح سبب وفاة ثلاثة موظفين فى حقل زلطن النفطي جنوب البريقة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – لقي 3 موظفين في حقل زلطن والتابع لشركة سرت للنفط والواقع جنوبي منطقة البريقة مصرعهم نتيجة لتسرب ” غاز كبريتيد الهديروجين ”  إثناء الصيانة الدورية لأحدى المعدات المستخدمة بالحقل .

وبحسب مصادر من الشركة تحدثت لـ المرصد مساء الاحد  فأن أحد الضحايا هو مُشغل ليبي الجنسية اما الاثنين الآخرين فهم من العمالة السودانية بالحقل وقد توفي ثلاثتهم نتيجة للاختناق .

و أشارت ذات المصادر الى أصابة رابع بالاختناق ما أدى لتدهور حالته بشكل خطير استوجب نقله الى مستشفى المقريف فى مدينة أجدابيا الذي إستقبل كذلك جثث الضحايا الثلاث.

ويعتبر غاز ” كبريتيد الهيدروجين ” الذي يرمز له بـ H2S غازاً ثقيل و عالي السمية و قابل للاشتعال ما يؤدي إلى بقاءة قريبا من سطح الارض و لا يتطاير إلى الطبقات العليا كما يبقى محصورا ضمن المناطق قليلة التهوية وذلك بعد استخراجه من الغاز المصاحب للنفط  .

المرصد – خاص

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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