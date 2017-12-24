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#ليبيا_الآن| كلف رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المكلف بالحكومة المؤقتة عبدال…

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| كلف رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المكلف بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني ،عقيد احمد محمد علي الشامخ مديرأ لأمن منفذ ميناء #بنغازي البحري.

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