الحمروش: لو يعود الزعيم معمر القذافي سأقف معه ضد من اسماهم بـ”الكلاب الضالة”

اعلنت وزير الصحة الأسبق بحكومة الكيب، فاطمة الحمروش انه في حال رجعت الأيام فإنها ستقف مع الزعيم الراحل معمر القذافي ضد اغلب من كان يصفهم بالكلاب الضالة، على حد تعبيرها.

وكتبت الحمروش في تدوينة على صفحتها بفيسبوك ” انه لو يعود القذافي من جديد أو يرجع الزمان الى الخلف سأقف معه ضد من اسماهم بالكلاب الضالة” حسب قولها.

وأكدت الحمروش ان هذه التصريحات كلمة حق لابد من قولها، مبينه “انهم أثبتوا بالفعل أن الزعيم الراحل معمر القذافي لم يظلمهم في تقيمه لهم”

واختتمت تصريحها قائلة” من الظلم للكلاب أن يوصف هؤلاء بالكلاب” حسب وصفها.

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