ليبيا تتسلم رئاسة المجموعة العربية باليونسكو

المتوسط :

سلم المندوب الدائم للبنان بالمجموعة العربية بمنظمة اليونسكو “خليل كرم ” ، منصبه إلى المندوب الدائم لليبيا لدى اليونسكو الدكتور ” عبد القادر المالح ” ، كرئيس جديد للمجموعة العربية لعام 2018.

من جانبه أثني ” المالح ” على جهود الرئيس السابق للمجموعة العربية، داعيا الوفود العربية كافة إلى المساهمة الفعالة في إنجاح العمل العربي المشترك في المنظمة، لا سيما في المرحلة الحالية المليئة بالتحديات.

و أشار ” المالح ” إلى أن ليبيا كانت من أوائل المساهمين في منظمة التربية والثقافة والعلوم ” اليونسكو” منذ عام 1953، مؤكدا على دورها الفعال و صوتها الدائم بداخل المنظمة لكونها دولة عضو في المجتمع الدولي ومنظماته الرسمية.

الجدير بالذكر أن ليبيا ترأست أيضا، لجنة العلوم الطبيعية في المجموعة العربية لهذا العام، فضلاً عن شغلها موقع نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا في المنظمة، حيث تعد ليبيا عضوًا في هذه اللجنة في المؤتمر العام الأخير (العام 2015) وتستمر في عضويتها حتى العام 2019، كما ترأست أيضا المجموعة الفرعية لشمال إفريقيا (الدول العربية) في المجموعة الإفريقية للعام 2017.

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