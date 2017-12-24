الذوادي: البنية التحتية بجميع مناطق البلاد تحتاج لإعادة هيكلة

ليبيا – قال عميد بلدية صبراتة حسين الذوادي إن الأمطار الهائلة التي هطلت خلال الأيام الماضية لا يمكن التغلب عليها حتى في ظل وجود بنية تحتية مثالية.

الذوادي أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “تفاصيل الخبر” الذي يبث على قناة “ليبيا الوطن” أمس السبت إلى أن البنية التحتية في جميع مناطق البلاد لم يتم تطويرها منذ سنين الامر الذي يحتاج إلى إعادة هيكلتها، لافتاً لوجود مشكلة تنسيقة فهناك شركات خدمية من المفترض أن تتبع للبلديات بدلاً من إتباعها لجهات أخرى.

وأكد عميد بلدية صبراتة على تمكنهم من فتح جميع الطرق في المدينة، مشيراً لمواجهتهم بعض المعوقات سببها التربة الصخرية التي تمتاز بها المنطقة.

ولفت إلى قيام كل من جهاز الإسعاف والطوارئ بكامل المهام الموكلة إليهم بالإضافة لتواجد هيئة السلامة الوطنية ورجال الشرطة والجيش بشكل مستمر عند البوابة الشرقية في الحدود الإدارية للبلدية.

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