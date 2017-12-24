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«تربح»: اتفقنا مع «عمليات عمر المختار» لإدخال الوقود لدرنة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

ديسمبر 24, 2017 , 5:52 م

ديسمبر 23, 2017 , 7:45 م

ديسمبر 21, 2017 , 3:00 م

المتوسط:

قال الدكتور إحميدة فضل الله تربح عميد بلدية درنة المكلف من الحكومة المؤقتة، إنّه تم الاتفاق مع غرفة عمليات عمر المختار التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بهدف أجل إدخال وقود الديزل لتشغيل مولدات توليد الطاقة الكهربائية لمراكز البريد والاتصالات لحل المشاكل الفنية العالقة في تفعيل خدمة الاتصالات والإنترنت بالمدينة وما جاورها.

وأشار تربح، إلى أنَّ كمية وقود الديزل التي سيتم إدخالها إلى المدينة «ستكون وفق الاحتياج الفعلي للتشغيل وفق المعطيات المقدَّمة من شركة البريد والاتصالات، فرع درنة لتشغيل المقسمات الرئيسية بالمدينة، أي بما يعادل (1000 لتر) لكل دفعة على مراحل متفاوتة».

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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