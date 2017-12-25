#ليبيا_الآن| أقيمت إحتفالية اليوم الاحد لإحياء الذكرى السادسة والستين لإستقلال ليبيا 24 ديسمبر ،تحت شعار عيد الإستقلال مولد الهوية الوطنية ،بالقاعة الثقافية الرئيسية بمؤسسة نادي دارنس الرياضي والمضيف للإحتفالية بمدينة #درنة ،بإشراف ورعاية مكتبة الملك إدريس الأول وجمعية ربات البيوت .
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