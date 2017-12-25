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#ليبيا_الآن| أقيمت إحتفالية اليوم الاحد لإحياء الذكرى السادسة والستين لإستقلال …

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أقيمت إحتفالية اليوم الاحد لإحياء الذكرى السادسة والستين لإستقلال ليبيا 24 ديسمبر ،تحت شعار عيد الإستقلال مولد الهوية الوطنية ،بالقاعة الثقافية الرئيسية بمؤسسة نادي دارنس الرياضي والمضيف للإحتفالية بمدينة #درنة ،بإشراف ورعاية مكتبة الملك إدريس الأول وجمعية ربات البيوت .







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