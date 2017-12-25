وزير العمل يبحث مع نظيره المغربي «مذكرة التفاهم الخاصة بتنظيم استجلاب العمالة»

عين ليبيا

عقد وزير العمل والتأهيل “المهدي الأمين”، والوفد المرافق له بالعاصمة المغربية الرباط خلال اليومين الماضيين، اجتماعا موسعا مع وزير الشغل والإدماج المهني “محمد يتيم”.

وتم خلال هذا الاجتماع، مناقشة مذكرة التفاهم الخاصة بتنظيم استجلاب العمالة، حيث اتفقا الجانبان على التنسيق لاجتماع فني بين الإدارات المختصة من الطرفين لدراسة ومراجعة المذكرة وإعداد المسودة النهائية تمهيداً لمصادقتها واعتمادها.

وفي ذات السياق ناقش الجانبان أوجه التعاون في مجال التدريب المهني وإمكانية التنسيق لبرامج مشتركة بين الوزارتين بما يخدم قطاع العمل في ليبيا.

و يأتي هذا الاجتماع في إطار الزيارة الرسمية لتعزيز التعاون والصداقة بين وزارة العمل والتأهيل، ووزارة الشغل والإدماج المهني بالمغرب في عدة مجالات.

وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا تربطها بالمغرب عدة اتفاقيات في المجال الاجتماعي منها بالخصوص اتفاقية اليد العاملة و اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعتان سنة 1983.

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