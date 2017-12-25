مفوضية الانتخابات تعلن ازدياد عدد الناخبين المسجلين بعد اطلاق محامي سيف الاسلام دعوته لليبيين بالتسجيل

ارتفع عدد الناخبين المسجلين الى 63547 ناخبا منذ اطلاق خالد الزايدي محامي الدكتور سيف الاسلام القذافي الدعوة لليبيين للتسجيل في الانتخابات.

وأكدت المفوضية العليا للانتخابات أن يوم السبت الماضي شهد أعلى نسبة تسجيل منذ فتح باب التسجيل، حيث بلغ عدد المسجلين فيه 20181 ناخب.

وتعليقا على ذلك قال المدون ومقدم البرامج بقناة ليبيا روحها الوطن في تدوينة له على الفيسبوك “قناة الخضراء تقدمت على القنوات الليبية في دعاياتها للإنتخابات، بعدما بدأت هذه القناة في دعاياتها أصبح عدد الناخبين في تزايد ملحوظ”.

وأوضح أن “الجماهيريين أيقنوا أن الديمقراطية هي سبيلهم الوحيد لأخذ مكانهم في مجتمعهم، على عكسنا “نحن” الفبرايريين المتشدقين بهذه الديمقراطية”.

واعتبر أنه “من المحزن أن أرى عرابي الثورة التي وقفت معها لأجل الوصول الى الديمقراطية يعادونها، ومن المفرح أن أرى شركائي في الوطن وخصومي السابقين سبقوني إليها”.

وأعتبر السنوسي أن تمتع أمثال عبد الله ناكر وابراهيم الجضران بالحرية لأنهم فبراريون، فيما نجد أمثال أبوزيد دوردة يحرمون منها لأنهم جماهيريون يعد أمرا مخزيا، مضيفاً أنه من المقزز أن يرى أنصار خليفة حفتر يحرقون مراكز الانتخاب لانهم يرون فيه “الصقر الوحيد” القادر على إنقاذ هذا البلد.

وقال المدون شعبان بركة “حسب الاستطلاعات سيف القذافى لو ظهر وترشح سيكون الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية القادمة وبدون منافس قوي بين الأسماء الموجودة”، مؤكداً أنها حقيقة أصبحت ملموسة.

وطالب بركة في تدوينة له على فيسبوك بعدم الاستخفاف بنتائج الاستفتاءات على صفحات التواصل والتعليقات، موضحاً أنها مؤشر للراي العام يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار فى كل دول العام.

وأكد أن الطريق أصبح ممهد أمام سيف الإسلام بالأخص بعد قانون العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي، معلناً انه سوف يقبل بأي رئيس يصل للحكم عن طريق صناديق الاقتراع وحتى لو كنان غير مقتنع به.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24