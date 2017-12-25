عميد مصراتة: البنية التحتية لم يتم تطويرها منذ أعوام

المتوسط:

قال عميد بلدية صبراتة، حسين الذوادي، إنّ البنية التحتية في جَميع مناطق البلاد لم يتم تطويرها منذ سنين، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة هيكلتها، لافتًا إلى وجود مُشكلة تنسيقة، فـ هناك شركات خدمية من المفترض أن تتبع للبلديات بدلاً من اتباعها لجهات أخرى.

وأضاف الذوادي، أنّ الأمطار الهائلة التي هطلت خلال الأيام الماضية لا يمكن التغلب عليها حتى في ظل وجود بنية تحتية مثالية.

وأكد عميد بلدية صبراتة، على تَمكنهم من فتح جميع الطرق في المدينة، مشيراً لمواجهتهم بعض المعوقات سببها التربة الصخرية التي تمتاز بها المنطقة.

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