طائرة شحن بيلاروسية تصل قاعدة معيتيقة

وصلت طائرة شحن بيلاروسية إلى قاعدة معيتيقة الجوية بمدينة طرابلس قادمة من بيلاروسيا، تحمل شحنة لم يحدد محتواها.

وقالت صحيفة المتوسط إن الطائرة تتبع شركة “رادا” البيلاروسية، وهي شركة شحن دولية أسست 2015م، من طراز “إيل-62M فريتر”، التي يمكنها تحميل البضائع بمختلف أنواعها ومواصفاتها بما في ذلك السائبة أو المعدات الهندسية، والصناعة الضخمة، والبضائع الخطرة من جميع المستويات.

يشار الى أن تقارير صحفية كانت قد تحدثت عن استقبال القاعدة الجوية لأسلحة ومعدات حربية لصالح المجموعات التي تعاقبت في السيطرة عليها، على الرغم من حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.

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