إحياء الذكرى 62 لتأسيس جامعة بنغازي ويوم الاستاذ الجامعي

نظمت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي، أمس الأحد، احتفالية بمناسبة الذكرى 62 لتأسيس جامعة بنغازي ويوم الاستاذ الجامعي، بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بالحكومة الموقتة الدكتور عبدالسلام البدري وعدد من أعضاء هيئة التدريس الجامعي.

وافتتح الحفل بكلمة لرئيس النقابة عبر فيها عن سعادته بالعودة إلى جامعة بنغازي بعد تحريرها من الإرهاب، تلتها كلمة لنائب رئيس الحكومة الموقتة عبدالسلام البدري تحدث فيها عن دور الجامعة الوطني في المجتمع.

كما ألقى الاستاذ الدكتور عبدالمطلوب الطبولي كلمة أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين، وألقى عميد كلية الآداب والعلوم فرع سلوق الاستاذ الدكتور الدكتور سالم الفلاح، كلمة أعضاء هيأة التدريس بفروع الجامعة.

وقدم الشاعران الصادق السوسي وأحمد العبيدي قصائد احتفالا بالمناسبة، كما استعرض الدكتور خالد اللبار نبذة مختصرة عن مسيرة جامعة بنغازي منذ تأسيسها قبل 62 عاما.

وفي ختام الحفل كرمت نقابة أعضاء هيأة التدريس بجامعة بنغازي 21 عضوا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ووزِعت عليهم دروع وشهادات تقدير لمسيرتهم وعطائهم وإخلاصهم في العمل.

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