«المهدي الورضمي» يزور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل بالمغرب

عين ليبيا

قام وزير العمل والتأهيل “المهدي الورضمي الأمين” أول أمس بزيارة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، حيث كان في استقباله مدير عام الوكالة “أنس الدوكالي” بمقر الوكالة بالعاصمة المغربية الرباط.

واطلّع الوزير، على دور الوكالة في مواكبة العديد من الخدمات التي تقدّمها للباحثين عن العمل، من خلال لعب دور الوسيط بين الباحث عن العمل وصاحب العمل.

كما قدّم “الدوكالي” شرحاً وافياً عن دور الوكالة في دعم الشباب و أصحاب المشاريع الصغرى و آلية تأهيلهم للدخول إلى سوق العمل.

يذكر بأن وزير العمل والتأهيل يقوم حاليا بزيارة للمملكة المغربية يجري خلالها العديد من اللقاءات والاجتماعات مع المختصين في مجال العمل.

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