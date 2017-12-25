حلقة نقاش بجامعة طرابلس حول خطاب الكراهية عبر الإذاعات

تنظم المنظمة الليبية لمناهضة العنف وخطاب الكراهية ،غدا الثلاثاء بالتعاون مع كلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس حلقة نقاش تحت شعار : “سمعني طيب”، حول التوعية بمخاطر العنف وخطاب الكراهية عبر الإذاعات المسموعة.

وقالت المنظمة عبر حسابها على الفيسبوك أن اللقاء الحواري وبمشاركة عدد من الكتاب والإعلاميين الليبيين، يهدف إلى نشر توعية تثقفية واسعة بمخاطر العنف، وخطاب الكراهية عبر الإذاعات المسموعة، وتأثيرها فيما تحمله من أبعاد على المجتمع الشبابي في ليبيا.

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