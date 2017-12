السلطات التونسية تحظر رحلات”طيران الإمارات”

أفادت مراسلتنا في تونس، بأن السلطات التونسية أصدرت قرارا بمنع هبوط طائرات شركة “طيران الإمارات” في جميع المطارات التونسية، وأعلن الشركة تعليق رحلاتها إلى تونس على إثر ذلك.

وكتبت وزارة النقل التونسية على موقعها على صفحة “فيسبوك”: “قررت وزارة النقل تعليق رحلات شركة طيران الإمارات من وإلى تونس إلى حين تمكّن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية”.

وبناء على قرار السلطات التونسية قررت شركة “طيران الإمارات” تعليق رحلاتها من وإلى تونس ابتداء من يوم الاثنين الـ25 ديسمبر.

Emirates will stop services between Tunis and Dubai, as instructed by the Tunisian authorities, with effect from 25 December 2017

بناء على تعليمات السلطات التونسية، وابتداء من اليوم الاثنين، تعلق طيران الامارات رحلاتها من تونس واليها، وحتى اشعار آخر

— Emirates airline (@emirates) December 24, 2017