مع اقتراب نهاية هذا العام، بماذا اخطأت حوله ؟ وكيف علمت بخطئك؟ وبماذا غيرك؟ شارك…

مع اقتراب نهاية هذا العام،
بماذا اخطأت حوله ؟ وكيف علمت بخطئك؟ وبماذا غيرك؟ شاركونا تعليقاتكم
#عيش_الآن
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
امن البيضاء يعثر علي رضيعة مرمية بأحد شوارع المدينة
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
«بلدي بنغازي» يدعو أصحاب المخابز بعدم المتاجرة بالدقيق
تم النشر منذُ 5 ساعات
غدًا.. «المُنظمة الليبية» تُنظم نَدوة حول التوعية بِمخاطر العنف
تم النشر منذُ 5 ساعات
رئيس غواتيمالا يقول إن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس…
تم النشر منذُ 5 ساعات
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
السلطات التونسية تحظر رحلات”طيران الإمارات”
تم النشر منذُ 6 ساعات
مصدر الخبر / روسيا اليوم
«جامعة بنغازي» تُكرم 21 أستاذًا تقديرًا لإخلاصهم في العمل
تم النشر منذُ 6 ساعات
أضف تعليقـك