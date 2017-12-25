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مع اقتراب نهاية هذا العام، بماذا اخطأت حوله ؟ وكيف علمت بخطئك؟ وبماذا غيرك؟ شارك…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


مع اقتراب نهاية هذا العام،
بماذا اخطأت حوله ؟ وكيف علمت بخطئك؟ وبماذا غيرك؟ شاركونا تعليقاتكم
#عيش_الآن

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قناة الان

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