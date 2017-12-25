«نجدة بنغازي» تداهم مصنعًا للخمور المحلية في الفعكات ببنغازي

داهم أعضاء قسم النجدة بنغازي مصنعًا للخمور محلية الصنع في منطقة الفعكات، أحد الأحياء الغربية للمدينة ليل الأحد – الاثنين.

وقال الناطق باسم الغرفة الأمنية المركزية في بنغازي الكبرى النقيب طارق الخراز، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الضبط جاء وفقًا لمعلومات وردت إلى القسم وأخذ إذن النيابة تمت مداهمة المصنع.

وأوضح الخراز أن 5 آلاف لتر من الخمور محلية الصنع المجهزة للترويج والبيع ضبطت خلال المداهمة، إلى جانب مواد تستخدم في تصنيعها وخمور أخرى قيد التصنيع، مشيرًا إلى نقلها إلى قسم النجدة، وإحالة القضية إلى الجهات المختصة.

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