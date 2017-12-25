السراج وصالح يدعوان بذكرى استقلال ليبيا إلى “وحدة الصف”

وقال صالح، خلال كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى الاستقلال: “ندعو أبناء الشعب إلى نبذ الخلاف والشقاق والفرقة، والسعي إلى توحيد الصف ولم الشمل، من أجل إنقاذ بلادهم مما تعاني منه من فوضى وإرهاب“، مطالبا الليبيين بالمشاركة في الانتخابات العامة في البلاد بالتوازي مع إقرار الدستور وفق قانون استفتاء طالب النواب بسرعة العمل عليه.

من جانبه، دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق جميع الليبيين إلى “ضرورة لم الشمل وتوحيد الصف“، مطالبا من وصفهم بـ“معرقلي المسار السياسي“ بـ“العودة إلى الرشد للمساهمة في بناء دولة ليبيا الحديثة“.

وأشار السراج، في بيان بالمناسبة، إلى أن “البلاد تعيش ذكرى الاستقلال في ظروف صعبة، ووسط صراع سياسي تسبب في انقسام مؤسسات الدولة، بما يساهم في معاناة المواطنين“، مؤكدا على ضرورة اقتداء الأطراف الليبية بـ“الآباء المؤسسين للاستقلال في التمسك بالوحدة الوطنية، وما أبدوه من حكمة وبعد نظر وترفع عن الصغائر في سبيل حرية البلاد“.

وذكر رئيس حكومة الوفاق أن حدث الاستقلال “لم يكن تحقيقه أمراً سهلاً أو هينا، بل ملحمة كبرى حافلة بمواقف رائعة وعِبر ودروس بليغة، وتضحيات عكست الوطنية في أسمى معانيها“.

ويوافق اليوم الذكرى السادسة والستين لاستقلال ليبيا في عام 1951، بعد اعتراف دولي بها كدولة مستقلة بناء على استفتاء شعبي رعته الأمم المتحدة، أفرز دستور ليبيا الدائم بحكم ملكي دام لثماني عشرة سنة، قبل أن ينقلب عليه عسكريا العقيد معمر القذافي رفقة عدد من ضباط الجيش في سبتمبر/ أيلول عام 1969.

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