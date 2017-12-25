اليوم.. مجلس النواب يستأنف جلسته في طبرق

المتوسط:

يستأنف مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته العادية بمقر المجلس في طبرق، لاستكمال مناقشة تضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري.

وكان عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني، قد كشف في وقت سابق في تصريحات خاصة لصحيفة «المتوسط»، أن الجلسة ستتضمن استكمال مناقشة وإقرار التعديل الدستوري، في حال تم الاتفاق عليه، مستبعدًا إجراء التعديل لضرورة تواجد 134 صوت لإقراره، موضحا في الوقت ذاته أن الإعلان الدستوري الآن على طاولة اللجنة التشريعية بالبرلمان للبحث والدراسة، مؤكدًا أن البت في أمره سيأخذ بعض الوقت.

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