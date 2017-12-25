مصر: رفع سعر تذاكر المترو بدءًا من يوليو المقبل

ذكرت جريدة «الأهرام» الحكومية أن الحكومة المصرية قررت رفع سعر تذاكر شبكة مترو الأنفاق بدءًا من يوليو المقبل إذ سيزيد السعر الحالي إلى ثلاثة أمثاله بالنسبة لكثير من الركاب.

ونقلت الجريدة، في عددها الصادر اليوم الاثنين، عن وزير النقل هشام عرفات قوله إن سعر التذكرة سيبدأ من جنيهين للمحطات التسع الأولى وسيزيد جنيهًًا لكل تسع محطات إضافية.

وسيبلغ الحد الأقصى لسعر التذكرة ستة جنيهات للخط الكامل لكن سيتم الإبقاء على الاشتراكات المخفضة لموظفي الدولة وطلاب الجامعات والمدارس.

ويبلغ سعر التذكرة حاليًا جنيهين لأي عدد من المحطات بما في ذلك عبر الخطوط المختلفة.

وأشارت الجريدة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود السلطات لمواجهة وتغطية التكاليف الإضافية للتشغيل التي تتصاعد بوتيرة كبيرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

كانت الحكومة ضاعفت سعر تذكرة المترو في مارس وهي زيادة قالت وسائل إعلام في ذلك الحين إنها جاءت عقب خسائر بلغت 500 مليون جنيه عرضت شبكة المترو للخطر.

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