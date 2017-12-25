مكاسب «نيكي» تقلص خسائر الشركات المالية اليابانية

بدّدت الشركات المالية خسائر أسهمها بعد أنْ حقق المؤشر «نيكي» القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، ليوم الاثنين، مكاسب بفضل توقعات بأن يشتري بنك اليابان المركزي المزيد من صناديق المؤشرات.

ويشتري البنك المركزي من وقت لآخر صناديق المؤشرات في إطار سياسة التيسير النقدي.

ووفق «رويترز»، تحركت الأسهم اليابانية في نطاق ضيّق في ظل غياب المستثمرين الأجانب بسبب إغلاق أسواق كبرى أخرى بمناسبة عيد الميلاد.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعًا 0.16 في المئة عند 22939.18 نقطة.

ومن بين 33 قطاعًا فرعيًا في طوكيو نزلت عشرة قطاعات بقيادة الأوراق المالية والبنوك بعد أن فقدت الأسهم المالية في الولايات المتحدة قوة الدفع في جلسة الجمعة عقب أداء قوي في الآونة الأخيرة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.16 في المئة لينهي اليوم عند 1831.93 نقطة.

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