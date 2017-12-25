حراك “الاستفتاء أولاً” يعقد جلسة حوارية في سبها

المتوسط:

انطلقت بمدينة سبها، جلسة حوارية لحراك “الاستفتاء أولاً”، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وعدد من مكونات المجتمع داخل المدينة ابتداء من المجلس البلدي إلى الأكاديميين، والقانونيين، ومنظمات المجتمع المدني، والمواطنين.

وأوضحت المصادر، أنه تم خلال الجلسة فتح باب النقاش بين الحضور وأعضاء الهيئة حول مشروع الدستور، وكان هناك إجماع على ضرورة الاستفتاء على الدستور والخروج من المراحل الانتقالية، على أن تتم هذه الخطوة بالتوافق بين أبناء الأمة الليبية دون إقصاء أي طرف من الأطراف والاتجاه نحو بناء الدولة وتحقيق التنمية الشاملة العادلة على كافة التراب الليبي.

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