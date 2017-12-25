انطلاق أسبوع الفيلم الليبي في تاناروت

انطلق في بنغازي، مساء الأحد، أسبوع الفيلم الليبي بمقر تجمع تاناروت، وذلك بعرض مجموعة من الأفلام الليبية.

وبدأ المهرجان بعرض فيلم «والعكس صحيح»، وهو من بطوله نور الكاديكي وأوجا العبيدي وسلمى المنفي وسند تنتوش، ومن تأليف أنيس بوجواري وإخراج المخرج المصري أسامة عامر.

وقال محمد الترهوني مدير التجمع إن: «الغرض من الأسبوع هو إعادة الترويج للسينما الليبية، والتي شارف الناس على نسيانها». وأضاف: «وكذلك لعرض الأعمال المنجزة، والتي لم يتم عرضها أو عرضت لمرة واحدة».

وتابع: «سيكون هناك مناشط عديدة بالإضافة إلى عرض الأفلام كمناقشة فكرة العمل مع الطاقم الخاص به، أو إقامة ورش مبسطة لكتابة السيناريو».

وحضر الافتتاح عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والفني ومن أبرزهم الفنان أيمن الهوني والفنان عبدالنبي المغربي.

محمد الترهوني مدير تجمع تاناروت (بوابة الوسط)

أيمن الهوني وعبدالنبي المغربي (بوابة الوسط)

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