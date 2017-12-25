مفوضية الانتخابات: تسجيل 83550 ناخبا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن عدد المسجلين في منظومة تسجيل الناخبين حتى يوم أمس السبت، بلغ 83550 ناخبا، منهم 50324 رجل، و33226 امرأة.

وأوضحت المفوضية، على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم، أن المسجلين سابقا خلال انتخابات الهيئة التأسيسية للدستور وانتخاب مجلس النواب لا يزالوا مدرجين في سجل الناخبين، ويحق لهم تغيير مركز الانتخاب.

يشار إلى أن إجمالي المسجلين بسجل الناخبين في منظومة مفوضية الانتخابات خلال انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ومجلس النواب) والمسجلين الجدد حاليا بلغ مليون و570 ألف و759 ناخبا.

وقد أعلنت مفوضية الانتخابات، في السادس من الشهر الجاري، عن بدء عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي، والتي ستستمر لشهرين، فيما ستبدأ عملية تسجيل الجاليات الليبية في الخارج في الأول من شهر فبراير المقبل.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قد استحدثت 219 مركزا انتخابيا، في إطار خطتها لزيادة عدد المراكز الانتخابية، ليصل عددها الإجمالي إلى 1888 مركزا في جميع أنحاء ليبيا.

وتجرى عملية تسجيل الناخبين في منظومة المفوضية من داخل ليبيا عن طريق إرسال رسالة نصية عبر الهواتف المحمولة تحمل الرقم الوطني للمسجل، ثم علامة (#)، ثم كاتبت رقم مركز الانتخاب، وإرسالها إلى الرقم 15015.

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