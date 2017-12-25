3 مراكز جديدة لتسجيل الناخبين بدائرة القره بوللي

المتوسط:

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، إضافة 3 مراكز جديدة بدائرة القره بوللي، وهي: حي السماء، والحديبية، والحي الصناعي.

وقالت المفوضية، أن التسجيل في المراكز الانتخابية حق اصيل لكل مواطن يضمن له حق المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي تتضمن الاستفتاء على الدستور، والانتخابات البرلمانية والرئاسية، موضحة أنه المفوضية قامت بفتح سجل الناخبين لتقوم بتحديث السجل المغلق مند 3 سنوات ليتمكن كل المواطنين من ادراج اسمهم بهذا السجل، الأمر الذي من شانه أن يوفر على المفوضية الكثير من الوقت مستقبلا في حال اجراء اي استفتاء او اي استحقاق انتخابي.

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