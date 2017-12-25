مصنع أسفلت بنغازي يعود للإنتاج بعد انتهاء أعمال صيانته

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن مصنع أسفلت بنغازي عاد للإنتاج بعد انتهاء أعمال صيانته بالجهود الذاتية، مؤكدة أن «تجربة صيانة المصنع تمثل شهادة بكفاءة وخبرة العاملين الوطنيين بالقطاع ودور الشركات المحلية التي ساهمت في إنجاز المشروع».

وأضافت «الوطنية للنفط» في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن الناقلة (هافانيا) دخلت رصيف شركة البريقة بميناء بنغازي مساء السبت، لشحن 15 ألف طن من مادة الديزل الخوائي (Vaccum Gas Oil)، مؤكدة أن هذه الشحنة الأولى بعد عملية الصيانة للأجزاء المتضررة من المصنع.

وأشارت إلى أن «عملية الصيانة تمت تحت المتابعة المستمرة من المؤسسة الوطنية للنفط وبالجهود الذاتية للكفاءات الوطنية بالشركة، رغم صعوبة الظروف وقلة الميزانيات المتاحة، وبفضل الدعم والمساندة من شركة الخليج العربي للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وشركة البريقة لتسويق النفط».

وتابعت أن «هذه التجربة تمثل نموذجا لتكامل جهود المؤسسة والشركات التابعة لها، وشهادة بكفاءة وخبرة العاملين الوطنيين بالقطاع ودور الشركات المحلية التي ساهمت في إنجاز المشروع».

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